Sabatini: “Inter, 20esimo è Sensi. Capite quanto è potente la rosa di Inzaghi. La Juve…”

"Se il ventesimo giocatore dell'Inter è Sensi, questo dà l'idea di quanto è potente la rosa di Inzaghi. Nel gol di Dimarco c'è anche il destino, la casualità, la fortuna, sono episodi che determinano una partita. Ma la prova di forza dell'Inter è evidentissima anche tenendo conto di quanto è successo alle altre squadre dopo la Champions. L'Inter non risente dell'impegno in Champions. Il 26 di novembre scontro diretto sorprendente, può succedere di tutto. La Juve gioca e soffre, ma porta a casa il risultato senza i gol degli attaccanti. Chi più forte? Non è solo una questione di gioco, bisogna parlare anche dei giocatori. Il centrocampo della Juve col Cagliari non puoi paragonarlo a quello dell'Inter".