Salvoldi: “Bologna unica squadra che può dare fastidio all’Inter. Il Napoli? Mi è stato detto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianluca Savoldi ha parlato della clamorosa sconfitta del Napoli in Coppa Italia per mano del Frosinone (0-4 il risultato finale). "Son risultati non più neanche sorprendenti perché il livello si è alzato anche nelle squadre meno titolate come il Frosinone. Questi club hanno imparato a giocarsela a viso aperto, ci può stare. Il Napoli non attraversa un buon momento, è un peccato vederlo in queste condizioni, restano i problemi vecchi e la magia dello scorso anno s'è persa".