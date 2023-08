Sanchez, Pinilla rivela: “Alexis aspetta l’Inter, è la sua priorità. Ha rifiutato…”

"E quello che so è che ha rifiutato cinque proposte delle più grandi squadre del Brasile. Oggi il Brasile è una ipotesi da scartare, ma la situazione può cambiare. Aveva anche una proposta importante dal Messico, l'ha rifiutata. Era il Monterey. Alexis aspetta ancora l'Inter. Se l'Inter non si decide nei prossimi giorni, è molto probabile che vada al Galatasaray. A meno che… non ci sia un top club spagnolo che lo voglia. Ha anche una proposta da 20 milioni di dollari all'anno dal calcio arabo, ma Alexis non vuole. Gli hi tirato le orecchie...".