Scudetto, cosa succede se Inter e Juve arriveranno a pari punti? Il regolamento

Inter e Juve si contenderanno lo scudetto fino alla fine, ora sono distanziate solo due punti. Potrebbero anche chiudere in parità, ecco cosa prevede il regolamento in caso di chiusura del campionato in parità.

"In caso di arrivo a pari punti, lo scudetto verrà assegnato con uno spareggio in gara secca. Dove? In casa della squadra migliore nel doppio confronto di campionato. All’andata Juve-Inter è finita 1-1. In caso di altro pareggio, si giocherebbe in campo neutro. La stessa cosa comunque potrebbe accadere per motivi di ordine pubblico", spiega La Gazzetta