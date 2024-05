"Una volta fatte le visite in gran segreto in Portogallo e con il contratto già firmato per i prossimi due anni (più opzione), Mehdi Taremi può pensare già alla futura vita milanese. Ieri era in città con Federico Pastorello, l’uomo che ha curato il trasferimento a zero all’Inter, e una foto postata dall’agente insieme a tavola ha scatenato la curiosità. Il 31enne attaccante iraniano (preso in era Zhang) non ha avuto contatti con la squadra, impegnata in una grigliata con famiglie post allenamento ad Appiano, e non è passato neanche dalla sede di viale della Liberazione", scrive La Gazzetta dello Sport.