Inter, domani il Thuram day. L’attaccante sbarca a Milano: visite e firma per 5 anni

L'Inter è pronta a ufficializzare il primo ingresso per la prossima stagione. Si tratta di Marcus Thuram , attaccante francese del Borussia Moenchengladbach, che arriverà a costo zero essendo in scadenza di contratto. Il figlio dell'ex difensore di Parma e Juve Lilliam è pronto a iniziare la nuova avventura.

"Marcus Thuram è pronto a sbarcare a Milano da Parigi, dove ha trascorso le ultime ore da “disoccupato di lusso” in compagnia della famiglia. Domani – salvo contrattempi dell’ultimo momento – muoverà i primi passi sul pianeta Inter: un nuovo inizio, con nuove e altissime aspirazioni. Marcus vuole cominciare a vincere e a imporsi anche a livello internazionale, dopo aver vissuto col Borussia Mönchengladbach la miglior stagione della carriera, almeno a livello realizzativo: 13 reti in trenta presenze in Bundesliga, più tre reti in due gare di Coppa di Germania. E l’avventura al Mondiale in Qatar è stata la ciliegina sulla torta: Thuram, ora, è davvero pronto per l’Inter", riporta La Gazzetta dello Sport.