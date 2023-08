Inter, Thuram avanti ad Arnautovic. Col francese Inzaghi ha in ballo la sfida più grande

Il francese, in questo momento, sembra essere avanti nelle gerarchie del tecnico per il reparto offensivo dell'Inter

Concluso il mercato con Pavard , ora tocca a Inzaghi assemblare di volta in volta la formazione migliore. Il tecnico ha spionto forte per l'arrivo del difensore, ora dovrà gestire al meglio le forze in tutti i reparto, un po' come fatto nel finale della passata stagione.

"Pavard rimargina la ferita lasciata da Skriniar in un reparto che, già così com’è, ha lasciato briciole a rivali: non ha avuto contro l’attacco del City, ma l’Inter ha vinto le prime due gare di di A mantenendo sempre la porta inviolata per la prima volta dal 2014-15. Segnali di nuova solidità in attesa di avversari più probanti di Maric e Pavoletti, mentre Frattesi scalpita come primo cambio nel mezzo. L’acquisto di Arnautovic ha fatto storcere più di una bocca, ma dai primi segnali l’austriaco sembra essere più la boa chiamata a far galleggiare la squadra nell’ultimo tratto di mare", scrive La Gazzetta dello Sport.