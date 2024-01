Inter, Thuram padrone di Appiano fin dal primo giorno. “Il segreto è chiuso nello spogliatoio”

"Il fatto che contro Lecce e Genoa non abbia segnato non può certo intaccare il nuovo status di “Tikus” dentro alla squadra. Si è ambientato in un battito d’ali, dal primo giorno è “padrone” di Appiano come se abitasse lì da anni. Il segreto non è da cercare solo nella tecnica e nella chimica del campo, ma soprattutto sta nel chiuso dello spogliatoio. Thuram è davvero voluto bene da tutta la compagnia, si allena con un sorrisone incastonato in volto, regala a tutti buon umore prima, durante e dopo ogni seduta. Il primo momento di goliardia nasce dalla scoperta del suo look di giornata.