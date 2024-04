Il focus su quella che potrebbe essere la strategia nerazzurra per la prossima sessione di mercato

Come strutturerà l'Inter il prossimo mercato? Eventuali ingressi importanti dovranno ovviamente essere finanziati, per cui ogni operazione andrà ponderata tra rischi e opportunità. Su questo aspetto si sofferma l'edizione odierna di TuttoSport:

"Vero è che Buongiorno piace tantissimo e lo stesso può dirsi per Gudmundsson, però è altrettanto vero che è convinzione in seno alla società che il modo più facile per rivincere lo scudetto (che sarà obiettivo primario pure nella prossima stagione), sarà preservare il più possibile la rosa attuale.