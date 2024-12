Beatrice merlo, difensore dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista contenuta all'interno del Matchday Programme di oggi: "Ho iniziato a giocare a calcio proprio con questi colori e continuare ad indossarli oggi è motivo d'orgoglio e un onore. In questi anni sono cresciuta, ora sono meno impulsiva e più razionale, anche se in campo uso sempre l'istinto. Nella squadra di quest'anno c'è unione, ci capiamo anche con lo sguardo e questo poi si vede anche in campo. Per me il calcio è una valvola di sfogo, significa libertà e felicità".