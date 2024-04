Non è potuto essere a Milano per celebrare come si deve la seconda stella, ma Steven Zhang non è voluto mancare. Ha fatto sentire la sua presenza grazie ai social ed ha partecipato ad aclune divertenti dirette coi giocatori nerazurri. In più in arrivo per l'Inter un doppio regalo a sorpresa.

"Alla faccia del presidente che per qualcuno sarebbe pure “assente”, perso chissà dove nell’immensa Cina. Steven Zhang, l’uomo della stella, da Nanchino è vicino come mai alla sua Inter. Neanche nel tempo trascorso a Milano era così attivo e dentro agli affari nerazzurri, come negli ultimi giorni di gloria. Tra videomessaggi teatrali e buffe dirette social, il numero 1 dell’Inter si è mescolato alla squadra come mai prima d’ora. Certo, il 32enne Steven è pur sempre il datore di lavoro e, come tale, può ricompensare la squadra stellata: d’accordo con i dirigenti, ha pensato a un regalo collettivo. Insomma, un premio-extra per la truppa arrivata in cima. Una somma aggiuntiva a quella già prevista nei bonus fissati nei singoli contratti. Sommandoli, giocatore per giocatore (ognuno percepirà una quota diversa in base al proprio stipendio), si arrivava già a una cifra complessiva di circa 3 milioni lordi", scrive La Gazzetta dello Sport.