L'Atalanta non si ferma e al Tardini trova la settima vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Gasperini parte forte e va in vantaggio dopo 4 minuti con Retegui che di testa batte Suzuki. I bergamaschi continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più di un'occasione (annullato anche un gol a Lookman per fuorigioco).