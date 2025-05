La vittoria di questo pomeriggio ha avvicinato di molto l'Atalanta alla matematica qualificazione in Champions League. Del traguardo quasi raggiunto ha parlato Raul Bellanova, intervenuto in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni:

"L'importanza della partita era chiara specie dopo non aver vinto contro il Lecce. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi a raddoppiare, il 4-0 è sicuramente un bel risultato ma la cosa importante era conquistare i 3 punti per l'obiettivo Champions League. Rammarico per lo scudetto e la gara con l'Inter? Sappiamo che loro sono forti, magari il rammarico è aver perso qualche punto in casa che ci avrebbe fatto comodo per questo traguardo".