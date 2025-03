Seconda sconfitta consecutiva e scudetto sempre più lontano per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini

I nerazzurri hanno disputato una brutta gara a Firenze creando poco e concedendo tanto alla Viola che porta a casa tre punti meritati grazie al gol di Kean a pochi secondi dalla fine del primo tempo. L'attaccante, che conferma di attraversare un grande momento, ha approfittato dell'errore di Hien e tu per tu con Carnesecchi non ha sbagliato. In attesa di Inter e Napoli, l'Atalanta rimane distante 6 punti dalla quadra di Inzaghi e 3 da quella di Conte.