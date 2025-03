Atalanta, De Roon: “Inter? La più forte, con loro non riusciamo mai a vincere”

Marten De Roon, autore di uno dei quattro gol con cui l'Atalanta ha demolito la Juventus questa sera a Torino, ha parlato al triplice fischio della gara ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto un partitone. Prima dell'intervallo, ero infastidito per non aver fatto il secondo gol. Sono stato premiato come Man Of the Match ma in realtà siamo stati forti tutti.