"Campionato e Champions sono due competizioni diverse, per il Bruges non ci sarebbe stato problema anche se oggi avessimo perso. Ci giochiamo una qualificazione tra andata e ritorno in una settimana, l'adrenalina sarà a mille come per loro. La Champions mi piace tanto, c'è un'atmosfera molto bella da vivere. In campionato abbiamo preso tre punti importanti, ma è ancora lunga. La classifica è straordinaria, poi abbiamo perso qualche punto per aver gestito male diverse palle inattive e se vogliamo anche ad una percentuale di rigori bassa. Saremmo un punto dietro l'Inter o insieme a loro, non lo so. Purtroppo è una cosa un po' atavica: questi fattori ci hanno tolto punti".