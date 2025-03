«Rimane sempre qualcosa di bello e custodisco gelosamente i miei anni nelle varie squadre».Cesare Prandelli ha parlato su Radio Dee Jay, in un collegamento con Zazzaroni e Caressa, della sfida tra Atalanta e Juventus, sue due ex squadre. «Se l'Atalanta sta perdendo un'occasione per lo scudetto? Siamo ancora in tempo, fino alla fine sarà lì. Saranno fondamentali i prossimi scontri. L'Atalanta ha dimostrato di aver acquisito sicurezza e consapevolezza. È forte e lotterà fino alla fine per lo scudetto. Non era mai successo negli ultimi anni che tre-quattro squadre lottassero per lo scudetto. Ma è una cosa bella per il calcio italiano e i tifosi», ha sottolineato.