Atalanta, novità positive dall’infermeria: Gasperini sta per recuperare due giocatori

Non sarà pronto per la gara contro il Venezia, ma anche Hien è vicinissimo al rientro. L'iter riabilitativo è ormai in discesa e l'ex Verona scalpita per ritrovare il lavoro in gruppo e poi il campo. La speranza di Gasperini è di ritrovare il difensore contro la Juventus, ma senza forzature. Se non dovesse rientrare in tempo per il 9 marzo, Hien dovrebbe tornare in tempo per lo scontro diretto contro l'Inter.