Soffrendo l'Atalanta batte l'Empoli e si regala il Natale in testa alla classifica. La partita inizia in salita per la squadra di Gasperini che va sotto al 13esimo grazie al gol di Colombo. La reazione dei bergamaschi è veemente e ribaltano il risultato grazie a De Ketelaere (34') e Lookman (46').