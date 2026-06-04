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serie a
Auriemma: “Napoli? Conte ha fatto una bruttissima figura. Via a gambe levate…”
Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha tracciato un bilancio del biennio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi anche sulla conferenza d’addio dell’allenatore. Nel suo intervento, Auriemma ha riconosciuto i meriti del tecnico ma ha anche sottolineato alcuni aspetti critici del suo percorso: “Sono contento di quello che Conte ha fatto vincere al Napoli e lo ringrazio. Però va bene così. Un professionista va rispettato ma anche criticato”.
“Risultati? L’anno scorso parlano per Antonio Conte, quest’anno un po’ meno. Ripeto: con 230 milioni di euro investiti su una squadra che ha vinto lo scudetto, secondo me lottare punto a punto con l’Inter fino alla fine era un obbligo per uno che si chiama Antonio Conte. Poi ha deciso di darsela a gambe levate, accusando la piazza che non è compatta, gli sfigati, i falliti… ha fatto una bruttissima figura e bisogna dirlo”.
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