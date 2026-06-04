Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha tracciato un bilancio del biennio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi anche sulla conferenza d’addio dell’allenatore. Nel suo intervento, Auriemma ha riconosciuto i meriti del tecnico ma ha anche sottolineato alcuni aspetti critici del suo percorso: “Sono contento di quello che Conte ha fatto vincere al Napoli e lo ringrazio. Però va bene così. Un professionista va rispettato ma anche criticato”.