Il Bologna a ritmo Champions: Como ko 2-0. A segno anche Fabbian

Partita mai davvero in discussione, visto che i padroni di casa passano in vantaggio già al 25' con la rete di Lorenzo De Silvestri. Poco dopo, la partita viene maggiormente indirizzata dall'espulsione di Fadera, che rimedia due gialli in pochi secondi. Il Como arranca, e nella ripresa arriva il raddoppio della squadra di Italiano, con il ritorno al gol di Giovanni Fabbian.