Tutto pronto per “la partita più importante dell’anno”. L’Inter scende in campo tra meno di un’ora a Bologna, nel match che mette in palio la possibilità di staccare nuovamente il Napoli dopo la vittoria degli azzurri ieri con il Monza. Non sarà facile, considerando il livello dell’avversario e la stanchezza accumulata in questo periodo. Inzaghi però chiede un ulteriore sacrificio ai suoi, pur cambiando qualcosa nell’undici iniziale.