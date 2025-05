Grandi polemiche nel corso del primo tempo di Bologna-Juventus di stasera. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1, ma non è solo per questo che recrimina la formazione di Italiano. Nel finale di frazione due le decisioni di Doveri che hanno fatto infuriare gli emiliani. A partire da un contatto in area tra McKennie e Freuler, per il quale tutto il Dall'Ara ha reclamato a gran voce un calcio di rigore.

Dello stesso parere anche Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN: “A mio parere in questo caso c’è calcio di rigore, McKennie ha sbagliato completamente l’intervento e ha trovato solo la gamba sinistra di Freuler. Ha cercato il pallone, ma non ha trovato altro”. Manca anche una punizione dal limite al Bologna per evidente fallo di mano di Savona nel tentativo di arginare Orsolini: “In questo caso manca il calcio di punizione per il Bologna, il movimento di Savona è furbo: sa dov’è il pallone e lo cerca, e dopo il contatto guarda l’arbitro. Non sarebbe stato da giallo, al limite per SPA”.