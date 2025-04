Termina in parità la sfida tra gli emiliani e il Napoli, che non riesce ad approfittare del pari dell'Inter a Parma

Il distacco tra l’Inter e il Napoli resta invariato. Dopo il pari per 2-2 dei nerazzurri di Simone Inzaghi a Parma sabato, la formazione di Antonio Conte, in tribuna per squalifica, non va oltre l’1-1 al Dall’Ara contro il Bologna. Un risultato che sta stretto alla squadra di Italiano, che avrebbe meritato qualcosa in più.