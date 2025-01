Serie A, il Bologna trova conferme col Monza e vince 3-1

Il Bologna, dopo il pari con l'Inter, conquista la vittoria per tre a uno contro il Monza in rimonta. Era passato in vantaggio la squadra ospite al quarto minuto con Maldini che ha avviato e concluso un'azione in contropiede. Uno a zero su assist di Ciurria. La squadra di Italiano però riesce a reagire e al 22esimo Orsolini manda in gol, di testa, Castro per l'uno a uno.