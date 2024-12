Bove, il comunicato della Fiorentina: “Operazione andata a buon fine”

La partita tra Fiorentina e Inter del primo dicembre è stata rinviata perché Edoardo Bove ha avuto un malore sul prato del Franchi ed è stato costretto a lasciare lo stadio in ambulanza. Il calciatore ha avuto un problema per il quale i medici dell'ospedale hanno disposto, per protocollo, l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Si tratta di un dispositivo removibile che potrebbe essere rimosso dopo analisi ed esami effettuati nei prossimi giorni.