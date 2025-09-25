Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, a dirigere Cagliari-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato sera alle 20.45.
Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa
Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, a dirigere Cagliari-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A
L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Moro mentre il quarto uomo è Massimi. Al VAR c'è Doveri, l'AVAR è invece Gariglio.
Ecco la designazione completa per il match dell'Unipol Domus.
CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO
