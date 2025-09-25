Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, a dirigere Cagliari-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato sera alle 20.45.

L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Moro mentre il quarto uomo è Massimi. Al VAR c'è Doveri, l'AVAR è invece Gariglio.