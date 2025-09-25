FC Inter 1908
fcinter1908 serie a Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa

serie a

Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa

Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa - immagine 1
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, a dirigere Cagliari-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato sera alle 20.45.

Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa- immagine 2
getty Images

L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Moro mentre il quarto uomo è Massimi. Al VAR c'è Doveri, l'AVAR è invece Gariglio.

Cagliari-Inter affidata a Piccinini, al VAR c’è Doveri: la designazione completa- immagine 3
Getty Images

Ecco la designazione completa per il match dell'Unipol Domus.

CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: GARIGLIO

