Yerry Mina chiarisce che il campionato del Cagliari non è finito. I sardi hanno ottenuto la salvezza aritmetica ma al Maradona proveranno a togliersi comunque una soddisfazione contro il Napoli. Il difensore del Cagliari, autore della prima rete rossoblù nel 3-0 al Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono felicissimo per questa vittoria e molto orgoglioso dei miei compagni: è un successo importante, soprattutto per i nostri tifosi, che ci sostengono sempre.

Ora andiamo a Napoli per giocarcela con determinazione. Voglio anche dedicare il mio gol a mia figlia e alla mia famiglia, che mi sono sempre vicini e mi sostengono in ogni momento. Il rapporto con loro è fondamentale per me, mi danno forza e serenità dentro e fuori dal campo".