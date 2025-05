L'ex arbitro (oggi opinionista per Prime Video) Gianpaolo Calvarese, sui social, ha commentato la penultima giornata di campionato e in particolare si è soffermato sulla scelta da parte dell'AIA di designare all'AVAR Guida, l'arbitro - della sezione di Torre Annunziata - che aveva detto di non voler più arbitrare il Napoli per questione di 'serenità' e sicurezza personale vivendo proprio in quella città.

«Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività», le sue parole che avevano fatto un certo clamore in quel momento. E sono state ripescate proprio in occasione della sua designazione al ruolo di AVAR nella gara che poteva assegnare lo scudetto (con il Napoli impegnato a Parma contemporaneamente) tra Inter e Lazio.