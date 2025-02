Non sono mancate le polemiche in Bologna-Milan. La gara, appena terminata sul risultato di 2-1 per la squadra di Italiano, ha portato in dote un episodio da moviola: si tratta del pareggio firmato da Castro sugli sviluppi di un calcio piazzato su assist di Fabbian. Il centrocampista scuola Inter ha toccato probabilmente con un braccio, pur attaccato al corpo, scatenando così le proteste dei calciatori del Milan.