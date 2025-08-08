A parlare di Juventus e non solo a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato Giovanni Capuano.
Capuano: “Milan? Dietro Napoli e Inter anche se prende Vlahovic. La Juve…”
Milan da scudetto se arriva Vlahovic?
"Se arriva Vlahovic non è favorito per il titolo, con Napoli e Inter davanti ancora. Se arriva Vlahovic è una squadra che non può darsi solo il quarto posto come prospettiva. Deve arrivare a fine marzo a portata di una volata scudetto. La situazione del Milan è diversa da quella di Conte un anno fa".
La Juventus sembra non riuscire a fare un salto in avanti:
"Con sincerità dico che non c'è nulla di sorprendente in queste difficoltà. Solo coloro che un anno fa non volevano vedere cosa stava accadendo possono dirlo. Comolli deve rimettere a posto certi cocci ereditati dal passato, compreso Vlahovic. Gli esuberi della Juve a bilancio contano 120 mln, e sono quasi tutti casi disperati. Comolli sta cercando di fare quello che può e limitare i danni. La Juve farà fatica a mettere in campo una squadra da scudetto e deve sperare di avviare un progetto che negli ultimi anni non è mai partito. Qualcuno poteva rendere meglio degli ultimi acquisti, ma se non vanno diventano invendibili praticamente. E questo sta accadendo. Dico una cosa: se il Milan aggiungerà Galliani al suo organico, arriverà a 8 figure dirigenziali, che è più o meno il doppio di come funzionano altri club. La Juve è arrivata a 7 e rimane il ds fuori. Non è una bella notizia per la Juve, come per il Milan. La Juve mi pare ancora in fase di transizione e dovrà ancora semplificare e fare tagli".
