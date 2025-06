L'Inter si appresta a registrare il record di fatturato e uno storico utile nel bilancio che si sta per chiudere. La stagione dei nerazzurri conferma il trend degli ultimi anni, con una sostenibilità sempre maggiore e mai a scapito del rendimento della squadra, tornata in finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. Chi sembra badare invece quasi soltanto ai conti è il Milan targato RedBird, finito nono in campionato e spazzato via dal Feyenoord ai sedicesimi di Champions League. Nonostante ciò, i rossoneri chiuderanno per il terzo anno di fila il bilancio in utile. Come? Lo spiega Giovanni Capuano sul suo profilo X.