Antonio Cassano, nel corso dell'ultima live su Twitch con Adani e Ventola, ha parlato di quanto sta accadendo in questo periodo al Milan. Queste le sue considerazioni: "La Dinamo Zagabria farebbe fatica a salvarsi in Serie B. Col Milan ha meritato la vittoria, perché erano messi bene in campo e si sono sacrificati. La cosa che mi dà fastidio è che si continua ancora a parlare di quello o quell'altro, ma nessuno si è azzardato a chiedere scusa a Fonseca. Qualche giocatore dovrebbe avere i coglioni di dirlo, così come dovrebbe farlo la società.

Hanno avuto comportamenti vergognosi verso di lui, sono contento abbia trovato squadra a Lione. I disastri che c’erano prima oggi sono ancora più ampliati: prima almeno c’era un’idea di calcio, con una squadra magari a volte sbilanciata, ma coraggiosa. Qui si è messo invece tutto in disparte dopo due vittorie casuali in Arabia. Il Milan che io ho conosciuto non lo vedo più. Devono far piazza pulita, mandare via mezzi giocatori. Poi serve un allenatore che dia una base verso ciò a cui il Milan deve tendere. La gente del Milan non merita i disastri che stanno venendo fuori dallo spogliatoio. Ogni giorno viene fuori qualcosa".