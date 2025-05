Dopo l'annuncio ufficiale della Lega di Serie A, che ha confermato la Supercoppa in Arabia Saudita per l'anno prossimo, con la conferma anche del format a quattro, è arrivata la reazione dell'Inter.

"Nel corso dell’assemblea che si è svolta in videoconferenza il legale nerazzurro, l’avvocato Angelo Capellini, ha fatto presente che l’Inter si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggiano oltre al Milan anche il Napoli e il Bologna. La sensazione è che il club interista, stritolato da mille partite, fortemente orientato a giocare la Supercoppa in gara secca, ora attenda di conoscere l’esito del cammino in Champions che potrebbe condizionare anche gli impegni di dicembre, quando si svolge la coppa Intercontinentale", racconta il Corriere della Sera.