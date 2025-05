Sesta vittoria consecutiva per il Como di Cesc Fabregas che regola 3-1 il Cagliari in rimonta. I sardi passano in vantaggio al 22' con Adopo, complice un Reina non impeccabile, che viene bucato sul primo palo. Il Como però reagisce quasi subito e trova il pareggio al 40' con Caqueret e poi passa addirittura avanti nel secondo minuto di recupero con un destro a giro di Strefezza che tocca il palo e finisce in rete.