"Questo è un tocco di mano non punibile, pertanto è stato giusto non assegnare il rigore. La discriminante in questi casi è il fatto che Gatti contende lo spazio all'avversario e in questa contesa tocca in maniera fortuita il pallone. Ma fa parte della dinamica dell'azione e pertanto il tocco non è punibile. Mi torna alla mente Inter-Napoli e il body-check tra Olivera e Lautaro Martinez. E' un episodio comparabile a questo e anche lì non è stato assegnato il rigore. Non è giusto penalizzare un calciatore che l'unica cosa che fa è contendere lo spazio all'avversario".