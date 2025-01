Como-Milan, tegola per Conceiçao: Morata ammonito, salta la Juve

Non ci sarà l'atteso ritorno da ex di Alvaro Morata a Torino contro la Juventus

Non ci sarà, infatti, l'atteso ritorno da ex di Alvaro Morata a Torino contro la Juventus. L'attaccante spagnolo, ammonito nella gara in corso contro il Como, sarà squalificato perchè diffidato e pertanto non potrà scendere in campo all'Allianz Stadium sabato contro i bianconeri.