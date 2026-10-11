I giallorossi sono chiamati a dare una risposta importante all'Inter per rimanere agganciati proprio ai nerazzurri

Gianni Pampinella
gasperini

VIDEO FCIN1908 / "Ti fanno imperatore se vinci lo scudetto a Roma?" La battuta di Gasp

Cesc Fabregas
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Il lunch match della sesta giornata di Serie A offre una grande gara, Como-Roma. I giallorossi sono chiamati a dare una risposta importante all'Inter per rimanere agganciati proprio ai nerazzurri. Dall'altro lato la squadra di Fabregas cerca riscatto dopo il passo falso contro il Frosinone. Gasperini lancia a sorpresa Lorenzo Pellegrini dal 1'.

Genoa CFC v AS Roma - Serie A
GENOA, ITALY - MARCH 08: AS Roma player Lorenzo Pellegrini arrives at the stadium prior to the Serie A match between Genoa CFC and AS Roma at Luigi Ferraris Stadium on March 08, 2026 in Genoa, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

el roma pellegrini

COMO: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas.

ROMA: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. Allenatore: Gian Piero

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