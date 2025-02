Coppa Italia, Milan-Roma 3-1: possibile derby con l’Inter in semifinale

Buona la prima per il Milan di Sergio Conceicao dopo la rivoluzione degli ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby con l'Inter, hanno battuto per 3-1 al Meazza la Roma di Claudio Ranieri, che a sua volta aveva fermato il Napoli all'Olimpico nell'ultimo turno di campionato. Di Abraham, ex col dente avvelenato, i due gol che hanno indirizzato la gara nel primo tempo.