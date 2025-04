E' stata dimezzata la sanzione di 50.000 euro comminata dal Giudice sportivo alla Fiorentina per i alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per la coreografia ritenuta 'oltraggiosa' nei confronti della Juventus apparsa in occasione in curva Ferrovia in occasione della gara con i bianconeri lo scorso 16 marzo.