Curva Milan, per l’ex bodyguard di Fedez il pm Storari chiede quasi 5 anni

Paolo Storari, titolare dell'inchiesta Doppia Curva, ha chiesto anche 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrà del Milan Luca

Il pubblico Ministero di Milano, titolare dell'indagine Doppia Curva, ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrà del Milan Luca. Poi ha richiesto anche 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi.