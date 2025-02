La Fiorentina perde 2-0 in casa contro il Como nel match valido per la 25° giornata di Serie A

Colpo esterno del Como che vince 2-0 sul campo della Fiorentina e fa un bel balzo in avanti in classifica.

La squadra di Fabregas la sblocca al 41' grazie allo splendido contropiede di Diao - 4 gol in 7 partite col Como - lanciato in porta da Caqueret. Nel secondo tempo arriva la gemma di Nico Paz al 66' che supera De Gea con un mancino che tocca il palo interno e si insacca in rete.