Le parole dell'amministratore Delegato della Lega Serie A sulle condanne e sui risarcimenti arrivati nell'ambito nel processo scaturito dall'inchiesta che ha azzerato i vertici della Nord e della Sud

Nelle scorse ore è arrivata la notizia delle condanne per i capi ultrà di Milan e Inter nell'ambito del processo abbreviato scaturito dall'inchiesta Doppia Curva. Oltre alle 16 condanne emesse sono stati riconosciuti i risarcimenti a carico degli imputati con le due società e la Lega Calcio che si sono costituite parti civili.

Per la Lega Serie A è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro, per i due club da 50mila euro ciascuna. Il resto dei risarcimenti in sede civile con le cause.

L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la sentenza di oggi e ha sottolineato: «Esprimo piena soddisfazione per le prime condanne nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Da tempo abbiamo deciso di fare fronte comune con i due club milanesi, come avremmo fatto con qualsiasi altro nelle stesse condizioni, contro un fenomeno particolarmente pericoloso, con l’obiettivo di affiancare la Procura di Milano in un’indagine che rappresenta un punto di svolta nella lotta alla criminalità negli stadi».+

Cultura del tifo — «Questo risultato conferma l’efficacia del lavoro svolto in sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e società sportive. E dimostra che solo attraverso la collaborazione e la determinazione è possibile smantellare quelle infiltrazioni malavitose che minacciano l’integrità del nostro sport. La Lega Serie A è da sempre in prima linea nel promuovere una cultura del tifo sana, responsabile e rispettosa. E continuerà a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire che il calcio resti un luogo sicuro, accessibile e inclusivo, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie di rilevazione automatica di immagini biometriche ai tornelli di ingresso degli impianti», ha dichiarato ancora il dirigente.

(Fonte: Lega Calcio)