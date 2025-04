Domani non sarà semplice, sulla carta sono più forti di noi, ma servirà la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi. Vogliamo ottenere la salvezza per i nostri tifosi, per il club ed anche per tutti quei ragazzi che si sono fermati per infortunio durante il percorso. Dispiace che nell’ultima settimana in tre si siano dovuti operare, per me sono tutti come dei figli. Nelle difficoltà non ci abbattiamo ma lavoriamo credendo nel nostro obiettivo. Concentriamoci con convinzione sugli aspetti da migliorare”.

“Vero che è un periodo lungo che non vinciamo, ma in tante partite avremmo meritato di più. Se non fosse stato per degli episodi, per esempio ci siamo andati vicino in casa del Genoa ed a Como. Ragioniamo sul fatto che dall’inizio della stagione non abbiamo mai avuto la rosa al completo e siamo comunque a giocarci il nostro obiettivo. Non so quante altre squadre ci sarebbero riuscite. Siamo lì, in corsa per la salvezza nonostante quello che è accaduto: questo è un aspetto positivo che dobbiamo tenere in considerazione”.