Le parole del noto operatore di mercato a proposito del suo ex assistito in passato vicino al club nerazzurro

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa ed ex procuratore di Edinson Cavani. Questi l'aneddoto raccontato che riguarda anche l'Inter: "Ai tempi nostri, io e Edinson Cavani avevamo l’opportunità di andare all’Inter. C’era l’idea, ma alla fine scegliemmo il Napoli, perché lì c’era qualcosa di più chiaro, più concreto. All’Inter c’erano tanti ‘mostri sacri’, figurine pesanti.

A Napoli, invece, c’era la possibilità concreta di mettersi in mostra, spinti dalla volontà dell’allenatore. È stata una scelta felice. Oggi, quando un ragazzo come Bonny fa una scelta simile, può trovarsi in una situazione pazzesca… oppure può finire a fare due partite l’anno. Io penso sempre che un calciatore debba scegliere dove ha più possibilità di giocare".