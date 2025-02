Fabregas: “Nico Paz in una big? Diventerà speciale, ma non deve correre”

C'è anche Cesc Fabregas, allenatore del Como, tra i presenti questa sera all'evento Amici dei Bambini a Milano. Qui le sue considerazioni su due temi che riguardano in qualche modo l'Inter, raccolte da Fcinter1908.it: "Affrontiamo il Napoli? Per me possono vincere lo scudetto per la qualità dell'allenatore, dei singoli e per il club. Noi proveremo a essere noi stessi, come fatto contro tutte le squadre che sono venute a giocare in casa nostra. Vogliamo essere aggressivi e creare opportunità.