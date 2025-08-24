FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Pisa: subito Zalewski titolare - immagine 1
Tutto pronto per l'esordio in campionato dell'Atalanta di Ivan Juric che sfiderà il Pisa al Gewiss Stadium. Zalewski subito dal 1'
Matteo Pifferi Redattore 

Tutto pronto per l'esordio in campionato dell'Atalanta di Ivan Juric che sfiderà il Pisa al Gewiss Stadium.

Ecco le formazioni ufficiali del match. Juric punta subito su Zalewski, in campo dall'inizio

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Kamaldeen, Samardžić, Éderson, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Krstović, Bonfanti. Allenatore: Ivan Jurić.

Pisa: Semper, Denoon Caracciolo, Canestrelli, Touré, Marin, Aebischer, Angori, Tramoni, Moreo, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Buffon, Nzola, Calabresi, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush. Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (assistenti Domenico Palermo di Bari e Mattia Politi di Lecce, IV ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, V.A.R. Davide Ghersini di Genova, A.V.A.R. Daniele Doveri di Roma 1).

