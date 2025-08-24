Tutto pronto per l'esordio in campionato dell'Atalanta di Ivan Juric che sfiderà il Pisa al Gewiss Stadium.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Pisa: subito Zalewski titolare
Ecco le formazioni ufficiali del match. Juric punta subito su Zalewski, in campo dall'inizio
Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Kamaldeen, Samardžić, Éderson, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Krstović, Bonfanti. Allenatore: Ivan Jurić.
Pisa: Semper, Denoon Caracciolo, Canestrelli, Touré, Marin, Aebischer, Angori, Tramoni, Moreo, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Buffon, Nzola, Calabresi, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush. Allenatore: Alberto Gilardino.
Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (assistenti Domenico Palermo di Bari e Mattia Politi di Lecce, IV ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, V.A.R. Davide Ghersini di Genova, A.V.A.R. Daniele Doveri di Roma 1).
