Fantacalcio, formazioni ufficiali di Juve-Parma: la scelta su David, Koopmeiners fuori

Le scelte di Tudor e Cuesta per la sfida dell'Allianz Stadium, gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/26
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Le scelte degli allenatori sono definitive: Juventus e Parma hanno annunciato le formazioni per l’esordio in Serie A, questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium.

La notizia più attesa è il ritorno di Bremer dopo una stagione difficile, mentre Jonathan David parte subito dall’inizio nella sua prima partita nel campionato italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

