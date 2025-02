Il difensore argentino, appena arrivato in prestito dall'Inter, scenderà in campo dal primo minuto con la sua nuova maglia

Il programma della ventireesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Monza e Verona. Tra i brianzoli c'è subito l'esordio da titolare per Tomas Palacios, difensore argentino appena arrivato in prestito dall'Inter. Negli ospiti c'è la novità Mosquera in attacco.