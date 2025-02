Eusebio Di Francesco sfida il suo passato. C’è la Roma sul cammino del Venezia, che tenterà oggi l’impresa in casa per ridare quota alle speranze salvezza. Di Francesco ritrova il club in cui ha giocato e allenato, lasciando da quelle parti un pezzo di cuore. Claudio Ranieri se la giocherà mandando in campo dal primo minuto gli ultimi arrivati Rensch, che aveva già debuttato, e Gourna-Douath, all’esordio assoluto.